نصرالله يتحدث عن مفاجآت حزب الله القادمة للاحتلال + فيديو

العالم - لبنان

وفي الحوار الخاص مع قناة العالم ورداً على سؤال مراسلنا أشار السيد حسن نصرالله أن: المفاجآت دائما موجودة، طبعا الذي أكشفه لك سوف لن يكون مفاجأة{يضحك}.

وأضاف: كلنا في حزب الله نقول لا نسعى إلى الحرب، ولا نهواها.. نحن نفهم المحاذير والتداعيات وآثار الحرب، ولكن لا نخشاها، لا نهابها، ولا نستسلم أمام التهديد بها، لا نتخلى عن بلدنا و عن مصالحنا الوطنية مقابل التهديد بالحرب.

واوضح السيد نصرالله: هناك بالتأكيد أمور مخبأة لمفاجأة العدو، لكن طبعا خلال سنوات التطورات تحصل، مثلا أهم تطور وبدأ الإسرائيليون يتحدثون عنه.. هو الموضوع الذي بدأناه أي الدفاع الجوي.

وأشار إلى أنه و: بعد حادثة المحلقات التي أتت على الضاحية الجنوبية أعلنا أننا سنواجه ذلك بمسيرات، ولأول مرة نحن نفعل سلاح الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، ذهبنا إلى هذا التفعيل، وحتى الآن أعطى نتائج ممتازه جدا.

وخلص إلى القول: خلال السنتين الماضيتين أي منذ أن بدأنا هذا الإجراء أستطيع أن أقول لك وللمشاهدين الكرام إن هذه الحركة الإسرائيلية تراجعت بشكل كبير جدا جدا جدا.

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