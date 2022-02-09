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الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار في الأسلحة الحربية

الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار في الأسلحة الحربية
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجزائر، تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار في الأسلحة الحربية وبحوزة أفرادها عدد من الأسلحة كانت في طريقها لعصابات إجرامية ومنظمات إرهابية.

العالم - الجزائر

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري - في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية بولاية تيزي وزو (على بعد 100 كم شرقي الجزائر العاصمة) نجحت فى تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص لتورطهم في الإتجار بأسلحة حربية.

وبحسب البيان، اعترف المتهمون، في تسجيل مصور، بقيامهم بالإتجار في الأسلحة وبحوزتهم 3 بنادق كانت موجهة لعصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأمرت الجهات القضائية بإيداعهم في الحبس.

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الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار في الأسلحة الحربية

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