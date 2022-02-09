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الاحتلال يغتال أبطال نابلس الذين أسقطوا مزاعم الأمن الإسرائيلية + فيديو

الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

نابلس (العالم) 2022.09.03 - في وضح النهار وأمام أعين الجميع قام كيان الاحتلال الإسرائيلي باغتيال ثلاثه مواطنين فلسطينيين عبر إطلاق النار على مركبتهم مباشرة في منطقة المخيفة بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

الشهداء هم أدهم مبروك وأحمد الدخيل وأشرف مبسلط.. وقالت وسائل إعلام عبرية إن قوات خاصة من كيان الاحتلال هي من نفذ العملية وعادت إلى قواعدها دون أي إصابات، حيث باغتت المطلوبين الثلاثة وقامت باغتيالهم سريعا وانسحبت من المكان.

جيش الاحتلال قال في بيان إن العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الشاباك، فيما أشارت القناة الـ12 العبرية إن العملية نفذت على يدي وحدة اليمان، وبعد متابعة استخبارية دقيقة.

وأضافت أن الشهداء الثلاث كانوا يشكلون خليه نفذت أربع عمليات إطلاق نار خلال أسبوعين ضد جيش الاحتلال في نابلس وكانت تخطط لمزيد من الهجمات.

مصادر أمنيه فلسطينيه قالت إن قوات خاصه إسرائيلية كانت تستقل سيارتين أحدها اعترضت سيارة الشبان الثلاثة وأطلقت النار عليهم بصورة مكثفة مما أدى إلى استشهادهم على الفور، وأضافت أن العملية تمت بمساندة طائرات استطلاع.

مراقبون يرون أن هذه العملية من الممكن أن تكون الفتيل للرئيسي لانفجار الوضع في الضفه الغربية، خصوصا وأن الضفة تعيش على فوهة بركان.

وأضافوا أن خلايا المقاومة باتت تشكل رعبا حقيقيا لكيان الاحتلال الذي لم يعد يستطيع ضبطها أو تفكيكها، خصوصا بعد أن أسقطت هذه الخلايا مزاعم الاحتلال بأنه أوجد بيئة هادئة في الضفة الغربية المحتلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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