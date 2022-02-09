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العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون

العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان العلماء الايرانيين تمكنوا من كسر الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون مما يعد فخرا آخر يحققه الشباب الايراني الابي للبلاد في مجال الصناعة النووية.

العالم - ايران

وكتب اسلامي في مدونة له بصفحته الشخصية على موقع اينستغرام الثلاثاء: قبل فترة تحدثت في هذه الصفحة حول الدور المهم لمسرعات الذرات واشرت الى الابحاث والانشطة الباعثة على الامل لعلماء الصناعة النووية في هذا المجال.

واضاف: ان المسرعات بصفتها احد الادوات المهمة المؤثرة والاستراتيجية في مختلف الصناعات ومنها الغذائية والطبية والزراعية يمكنها ان تؤدي دورا كبيرا في استخدامات الطاقة النووية في حياة الناس.

وتابع اسلامي: لقد تم الاعلان في هذه الايام عن خبر سار يتمثل بنجاح جهود زملائي في مركز ابحاث العلوم والفنون النووية بمنظمة الطاقة الذرية الايرانية في انتاج مسرعات الالكترون وتوطين هذا النوع من المسرعات.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: اشعر بالكثير من السرور لكسر الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون من قبل العلماء الايرانيين اذ حقق الشباب الايراني مفخرة اخرى لايران العزيزة في الصناعة النووية.

واوضح بان هذا النوع من المسرعات يستخدم في طيف واسع من الصناعات المختلفة مثل البوليمر وتشعيع المواد الغذائية والاجهزة الطبية والتصفية الصناعية للمياه ومياه الصرف الصحي وتقوية الاجهزة ازاء الحرارة والعديد من الامور الاخرى.

وقال: ان مسرعات الالكترون قد تم توطينها تماما من قبل الخبراء الايرانيين واصبحت في مسار الانتاج على المستوى الصناعي.

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العلماء الايرانيون كسروا الحكر الاميركي في انتاج مسرعات الالكترون

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