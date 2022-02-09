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عفو أميري في الكويت يشمل 350 سجينا

عفو أميري في الكويت يشمل 350 سجينا
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر أمنية مطلعة، أن لجنة العفو الأميري انتهت من اختيار أسماء المشمولين بالعفو الأميري للعام الحالي، ويقدر عددهم بنحو 350 سجيناً وفق الضوابط القانونية.

العالم - الكويت

وبحسب صحيفة "القبس": "إنه سيجري الإفراج الفوري عن 100 سجين من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية والوافدين، مضيفة أن الـ250 الآخرين مقسمون ما بين تخفيض مدة العقوبة، وإسقاط الغرامات المالية".

وكشفت المصادر أن الأسماء ستُحال إلى النيابة العامة لاعتمادها من قبل النائب العام، لتُرفع بعدها إلى الديوان الأميري للتدقيق عليها واعتمادها وإصدار مرسوم بها للإفراج عن المشمولين يوم 25 فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت المصادر أن المفرج عنهم من الوافدين سيجري تسليمهم إلى إدارة الإبعاد لترحيلهم إلى أوطانهم، بينما سيُمنع المفرج عنهم من المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية، من السفر خلال الفترة المتبقية من محكوميتهم وسيخضعون للرعاية اللاحقة، إذ ينبغي على المشمول بالرعاية اللاحقة، من المفرج عنهم، أن يكون حسن السير والسلوك، فإذا ارتكب جرائم سيجري عرضه على النيابة لحرمانه من العفو وسجنه مرة أخرى.

وكانت المكرمة الأميرية قد شملت 459 نزيلاً العام الماضي، مقابل 480 سجيناً في 2020، و706 سجناء في 2019.

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