جمهورية دونيتسك: دبابات أوكرانية تتحرك على بعد 15 كلم عن مواقعنا

العالم-روسيا

وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن قوات الحكومة الأوكرانية تواصل خطواتها التي ترى فيها جمهورية دونيتسك (غير المعترف بها دوليا) تحضيرات لشن هجوم جديد في دونباس.

وأكد باسورين أن القوات الشعبية ترصد تحركات دبابات أوكرانية على بعد أقل من 15 كلم عن مواقع قوات دونيتسك الشعبية على محور دونيتسك، بما يشمل نشر سرية دبابات في محيط بلدة نوفوترويتسكوييه وفصيلتي دبابات في محيط بلدة أفدييفكا.

كما لفت المسؤول إلى نشر سرية دبابات أوكرانية في محيط بلدة نوفغورودسكوييه على محور غورلوفكا، مؤكدا إنهاء فحوصات الأسلحة والمعدات في اللواء الـ54 الآلي للجيش الأوكراني، تمهيدا لهجوم متوقع.

وأشار باسورين إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم أساليب الحرب الإلكترونية في المناطق المذكورة، ما يمنع مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من توثيق هذه التحضيرات، مبديا استغرابه بالتزام المنظمة الصمت إزاء هذا الوضع.