الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢
١١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انتهاء الاجتماع الثالث بين ايران والعراق بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

انتهاء الاجتماع الثالث بين ايران والعراق بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاربعاء، انتهاء الاجتماع الثالث بين العراق وايران بشأن التحقيق باغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

العالم-العراق

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "اللجنة المشتركة أنهت اليوم، الجولة الثالثة للاجتماع المشترك بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني".

وقال بيان مشترك أن "الاجتماع انتهى بالتأكيد فيه على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا الى معرفة الجناة الحقيقيين".

ويوم أمس، عقدت اللجنة التحقيقية المشتركة العراقية – الإيرانية، اجتماعها الثالث للتحقيق في جريمة اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم.

روابط ذات صلة

اجتماع عراقي إيراني للتحقيق في جريمة اغتيال شهداء قادة النصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتهاء الاجتماع الثالث بين ايران والعراق بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

هل تأخذ الإمارات بنصحية السيد نصرالله وتنسحب من اليمن؟

مندوب روسيا: لم نعلن أبدا عن أي نوايا عدوانية ضد أوكرانيا

جمهورية دونيتسك: دبابات أوكرانية تتحرك على بعد 15 كلم عن مواقعنا

وزير الصناعة يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مسقط

أمريكية تقتل ابنتها بوحشية.. "سبونج بوب" أمرني بذلك! (صور)