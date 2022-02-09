انتهاء الاجتماع الثالث بين ايران والعراق بشأن التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر

العالم-العراق

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "اللجنة المشتركة أنهت اليوم، الجولة الثالثة للاجتماع المشترك بين الجانب العراقي والجانب الإيراني للتحقيق في حادث اغتيال الشهيدين أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني".



وقال بيان مشترك أن "الاجتماع انتهى بالتأكيد فيه على ضرورة استمرار الاجتماعات المشتركة وتبادل الوثائق التي تفيد التحقيق بالقضية وصولا الى معرفة الجناة الحقيقيين".



ويوم أمس، عقدت اللجنة التحقيقية المشتركة العراقية – الإيرانية، اجتماعها الثالث للتحقيق في جريمة اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم.