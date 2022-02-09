19 وفاة و6091 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين المحتلة

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، إن الوفيات سجلت في المحافظات وفق التالي: قطاع غزة (4)، الخليل (6)، بيت لحم (3)، جنين (3)، قلقيلية (1)، نابلس (3).



وأضاف التقرير أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450، بعد إجراء 14272 فحصا.



وذكر أن حالات التعافي الجديدة توزعت كما التالي: طولكرم 337، طوباس 34، قلقيلية 178، الخليل 771، بيت لحم 349، ضواحي القدس 323، جنين 391، نابلس 1865، سلفيت 209، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 700، مدينة القدس 1800.



ولفت التقرير الوبائي إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، وبلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأكد وجود 116 مصابا في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 320 مصابا، منهم 34 مصابًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وبلغت جرعات التطعيم المضادة للفيروس، والتي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية 3734 جرعة، و4169 في قطاع غزة.