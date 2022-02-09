إتلاف 18 طناً من المخدرات في محافظة فارس جنوب غرب إيران

العالم - إيران

ولفت حبيبي، في تصريح له ظهر اليوم الأربعاء على هامش مراسم إتلاف هذه الكمية من المخدرات: في مجال مكافحة المخدرات، تم تقديم أكثر من 3800 شهيد و12 ألف معاق منذ انتصار الثورة الإسلامية.

وأكد على ضرورة التصرف بوعي لتطهير البلاد من المخدرات لاسيما في الأجواء الافتراضية.

وأشار إلى أن الإعلام باعتباره أحد ركائز المجال الاجتماعي يلعب دوراً أساسياً في الحد من المشكلات الاجتماعية، مضيفاً: "إن توظيف طاقات وسائل الإعلام يمكن أن يوفر منبراً للسيطرة على المشاكل الاجتماعية في المجتمع أكثر من ذي قبل".

وبشأن تأثير المخدرات على الأسرة والمجتمع، قال حبيبي: "إن توفير وتصنيع المخدرات بشكل صناعي وتوظيف الفضاء الإلكتروني يستهدف الناس والأسر، وعلينا الانتباه إلى تحذيرات الشرطة في هذا الصدد".

وأضاف: "بجهود الجهات المسؤولة، تم جمع نحو 3990 مدمن على المخدرات، وبهذه العملية تحسن الجو العام في محافظة فارس مقارنة بالماضي".

وأوضح: تم اكتشاف أكثر من 51 طناً من المخدرات في محافظة فارس خلال العام الجاري واعتقال أكثر من 580 مهرباً و291 من كبار الموزعين وأكثر من 4560 تاجر مخدرات وتسليمهم للسلطات القضائية.