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اعتقال خالد عمر يوسف من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني

اعتقال خالد عمر يوسف من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلامية سودانية بأنه تم اعتقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف بواسطة قوة ملثمة، من داخل مقر حزب المؤتمر السوداني.

العالم- السودان

وأكدت مصادر بحزب المؤتمر السوداني اقتحام مقره بالخرطوم من قبل قوات أمنية، واعتقال القيادي بالحزب خالد عمر يوسف، الشهير بخالد سلك من داخل اجتماع منعقد بالدار وتم نقله إلى مكان مجهول.

وفي نوفمبر الماضي، تم الإفراج عن خالد عمر يوسف وساسة آخرين، بعد إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.

وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير، واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.

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