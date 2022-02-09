صحيفة بريطانية تكشف عيوب برج خليفة .. 29% غير صالح للسكن!

العالم- الامارات

وجاء في تقرير ديلي ستار ان نسبة مدهشة تقدر ب29٪ من برج خليفة فارغة مع وجود أكثر من 200 متر من ناطحة السحاب شبه خالية.

وتم افتتاح هذا البرج عام 2010 ويبلغ ارتفاعه 830 مترًا (2723 قدمًا).

ويؤوي هذا البرج آلاف السكان ومكتظ بالغرف الفاخرة ومساحات الترفيه الأكثر حداثة وحتى حمامات سباحة خارجية.

طوابق شاغرة

لكن نظرًا لطبيعة تصميمه الفخمة، فإن نسبة كبيرة من ناطحة السحاب الضخمة غير صالحة للسكن على الإطلاق.

يحتوي البرج على أكثر من 200 طابق لكن 160 منها فقط صالحة للسكن. مع أكثر من 200 متر من الهيكل الواسع الرقيق للغاية الذي لا يمكن من بناء أي شيء جوهري فيه.

يمتد هيكل ناطحة السحاب كقطعة من الزجاج في السماء. لكن على ارتفاع 600 متر تقريبًا يتم استبدال التجهيزات غير الصالحة بطوابق من المساحات الفارغة.

لهذا الارتفاع المذهل للمبنى بعض الخصائص الأخرى التي يمكن ملاحظتها بشكل خاص خلال شهر رمضان.

السكان لا يفطرون في وقت واحد

في كل عام، يطلب من السكان الذين يعيشون في الجزء العلوي من البرج تأخير موعد إفطارهم بدقيقتين مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أسفل البرج ذلك أنه يظل بإمكانهم رؤية الشمس بسبب ارتفاع منازلهم.

برج خليفة يعمل بدون نظام صرف صحي

بصرف النظر عن كون ما يقرب من ثلث المبنى مهجور تمامًا. يواجه البرج الزجاجي الفاخر مشكلة أخرى. فهو لا يحتوي على نظام صرف صحي صالح متصل بنظام الصرف الصحي في دبي.

نتيجة لذلك، تصطف مجموعة من الشاحنات كل يوم أمام البرج لإزالة فضلات الأشخاص. وهي مثقلة بمياه الصرف الصحي للمبنى.

ومع إمكانية إقامة 35 الف شخص، فإن البرج قادر على إنتاج 15 طنًا من المياه المستعملة يوميًا.

توجد في الوقت الحالي خطط لإعادة تهيئة نظام الصرف الصحي ولكن لن يكتمل حتى عام 2025. لذلك سيستمر طابور الشاحنات لفترة من الوقت.