عشائر الحسكة تدين تدمير القوات الأمريكية للمنشآت الجامعية

العالم - سوريا

وأشار المجلس في بيان إلى أنه في إطار استثمار الإرهاب أقدمت القوات الأمريكية على تدمير الصروح العلمية المتمثلة في كلية الاقتصاد وكلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي للمراقبين الفنيين ما تسبب في تعطيل التعليم والامتحانات وألحق الضرر بطلابنا من جميع ألوان الطيف الاجتماعي في جزيرة التآخي والمحبة.

ودعا المجلس كل أبناء المحافظة الشرفاء إلى “مساندة أبنائهم الطلبة بالدعوة إلى رفع الصوت بأن ترفع جماعة "قسد" يدها عن الكليات والمدارس من مبدأ أن مصادرة الحق في التعليم جريمة يجب ألا تستمر كونها تهدم مستقبل أجيالنا الشابة وتحرم الوطن من كوادره المستقبلية التي يحتاج إليها في معركة إعادة الإعمار والبناء”.

كما طالب المجلس المنظمات الدولية المعنية بوقف إجراءات "قسد" التي تملى عليها من أمريكا لفرض تجهيل أبناء المنطقة وتحويلهم إلى مرتزقة وحملة سلاح خدمة للمشروع الأمريكي العدواني ولا سيما أن المحتل يدرك جيداً أن نقل طلاب الحسكة إلى جامعات أخرى أمر مكلف مادياً في ظل ظروف الحصار الجائر من قبل الاحتلال الأمريكي ونهب الموارد الوطنية وفي مقدمتها النفط.

وتابع البيان: “إن المجلس يهيب بأبنائنا الطلاب أن يتمسكوا بحقهم في متابعة تعليمهم ورفض سياسة المحتل وأدواته بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقهم ومستقبلهم المنشود”.