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البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات
الأربعاء ٠٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت شركة BATS وهي شركة تابعة للصناعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي في بلجيكا عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مع البحرين.

العالم- البحرين

وذكر البيان الصادر عن الشركة أن "قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد. ويتضمن الحل تركيبات متعددة لرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم".

وأفاد البيان بأن "العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع أن يكون التسليم في عام 2022"، مضيفا: كان هذا العقد الأول للشركة في البحرين، ونتطلع إلى تعاونات قوية وطويلة المدى مع قوات الدفاع البحرينية".

وأعلنت البحرين في 11 سبتمبر 2020 موافقتها على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وأصبحت ثاني دولة في دول مجلس التعاون تعلن اتفاقا لتطبيع العلاقات مع تل ابيب بعد الامارات.

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البحرين تشتري رادارات وأنظمة إسرائيلية مضادة للمسيرات

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