البيت الأبيض: تدريبات روسيا وبيلاروس تهدف إلى تصعيد الوضع حول أوكرانيا

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وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء: "أعتقد أنه إذا نظرنا إلى التحضيرات لتلك التدريبات، فإنها أعمال تهدف إلى تصعيد الوضع على الأرجح، وليس لخفض التصعيد".

وتابعت أن "هذا يثير قلقا لدينا بالطبع، لكنني أود عدم الإدلاء بالتنبؤات بشأن معناه من ناحية التوغل".

وأضافت أن روسيا "لم تتخذ أي خطوات لخفض التصعيد" حول أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تنطلق في بيلاروس يوم الخميس 10 فبراير تدريبات مشتركة للقوات الروسية والبيلاروسية على أراضي بيلاروس في إطار اختبار الجاهزية القتالية لقوات الدولة الاتحادية.

وسبق للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أكد أن التهديدات على أمن روسيا وبيلاروس ازدادت خطورة مقارنة مع الفترات الماضية، وأن حجم التدريبات يناسب تلك التحديات.

ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.