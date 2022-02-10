وزير النفط الايراني: التوقيع على 7 عقود لتطوير الحقول الغازية بقيمة 4.5 مليار دولار

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مراسم تدشين عدة مشاريع غازية وبتروكيمياوية برعاية الرئيس الايراني، قال جواد أوجي: ان تنفيذ مشروع تبادل الغاز بين تركمانستان وجمهورية اذربيجان عبر ايران ساهم في استقرار توزيع الغاز في شمال شرق البلاد، وأضاف: من خلال عمليات الصيانة والتأهيل للمصافي وخطوط النقل وكذلك بتطبيق بعض الاساليب، لم نواجه اي قطع للغاز في أي من المحافظات والاقضية بالبلاد.

وأشار وزير النفط الى الخطط بعيدة الامد للوزارة بغية زيادة انتاج الغاز، وأعلن انه تم التوقيع على 7 عقود مع شركات داخلية وأجنبية بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز، وقد بدأت عملياتها التنفيذية، مصرحا: تم اتخاذ اجراءات جيدة لجمع الغازات المصاحبة والذي سيعزز انتاج الغاز في البلاد.