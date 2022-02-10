إصابات وأضرار مادية في استهداف مطار أبها الدولي

العالم - السعودية

واعلن تحالف العدوان السعودي اعتراضَ وتدميرَ طائرةٍ مُسيّرة اُطلقتْ من الأراضي اليمنية باتجاهِ مطارِ أبها الدولي جنوبيَ المملكة.

وادعت وكالةُ الأنباءِ السعودية أنّ التقاريرَ الأولية تُفيدُ بوجودِ أربعِ إصاباتٍ طفيفة في صفوفِ المسافرين والعاملين في المطار، قالتْ إنها ناتجةٌ عن سقوطِ شظايا الطائرة في المحيط. إلى ذلك أفادتْ بياناتٌ لموقع فلايت رادار المتخصصِ برصدِ الملاحة الجوية بتعطلِ هبوطِ الطائراتِ المتجهة الى مطارِ أبها السعودي.

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة تجسسية تابعة للعدوان السعودي بصاروخ أرض جو في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة.

وقال المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" في تغريدة له على تويتر : "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع (CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة".