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الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 130 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 130 وفاة جديدة بكورونا
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 130 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم- ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الخميس الى 133 الف و294 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 33 الفا و 681 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و730 الف 608 اشخاص.

وأضافت أن 3 الاف و 97 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و238 الفا و 83 شخصا لغاية الآن.

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