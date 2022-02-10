إيران...ذكرى إنتصار الثورة والتقدم في صناعة الصواريخ

العالم - من ايران

ترى ما الذي يعنيه الكشف عن هذا الصاروخ في ظل هذه الظروف السياسية والزمنية؟ وما هي المرحلة التي وصلتها تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية؟ ومن الذين يشعرون بالقلق بشأن الصواريخ الإيرانية؟

خبر إزاحة الستار عن الصاروخ الإيراني الجديد تصدر عناوين أبرز وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الاخبارية في العالم.

وفي هذا السياق كتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن مدى الصاروخ الإيراني الجديد الذي يعمل بالوقود الصلب يبلغ 1450 كيلومترًا وهذا يعني أنه أكثر من المدى المطلوب لاستهداف أي جزء من "إسرائيل".

كما أشار هذا المقال أيضًا إلى أن استخدام الوقود الصلب في هذا الصاروخ يعد بمثابة فتح بوابة جديدة أمام تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية لأن الصواريخ بعيدة المدى كانت تستخدم في السابق الوقود السائل.

أما صحيفة هآرتس الصهيونية فقد أعربت عن قلقها من مدى الصواريخ الإيرانية، وأشارت في مقال إلى أن أقرب نقطة "لإسرائيل" من إيران تبعد حوالي1000 كيلومتر بينما يبلغ مدى هذا الصاروخ الجديد حوالي1450 كيلومترًا.

إلى ذلك حاولت صحيفة نيويورك بوست الإدعاء بأن الكشف عن الصاروخ الجديد سيكون له تأثير على سير مفاوضات رفع الحظر عن إيران في فيينا.

لكن ومن جهة أخرى نرى أن نفس المقال أشار إلى تصريحات مسؤولين إيرانيين وتأكيدهم بأن تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية دفاعية بحتة وغير قابلة للتفاوض.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"من إيران "نستضيف:

- حسين دليريان الحامل لشهادة الماجستير في الشؤون الدفاعية من طهران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...