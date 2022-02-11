لأول مرة... ممثّلٌ مقيمٌ للبحرية الإسرائيلية في دولة عربية!

العالم-البحرين

وسيُعهد إلى «الضابط البحري الكبير»، الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بتنسيق الاتصالات مع الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى البحرين الأسبوع الماضي، والتي زار خلالها الأسطول الخامس في اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني وقائد الأسطول الأميركي الخامس براد كوبر.

وخلال زيارته، وقع غانتس مذكرة تفاهم عامة تاريخية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتأسيس علاقات أمنية رسمياً بين الطرفين.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتمركز فيها ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في دولة عربية.