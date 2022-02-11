الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة... ممثّلٌ مقيمٌ للبحرية الإسرائيلية في دولة عربية!

لأول مرة... ممثّلٌ مقيمٌ للبحرية الإسرائيلية في دولة عربية!
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت «القناة 13» الإسرائيلية، أن ضابطاً من البحرية الإسرائيلية سيتمركز بشكل دائم في البحرين.

العالم-البحرين

وسيُعهد إلى «الضابط البحري الكبير»، الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بتنسيق الاتصالات مع الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يتخذ من البحرين مقراً له.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إلى البحرين الأسبوع الماضي، والتي زار خلالها الأسطول الخامس في اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني وقائد الأسطول الأميركي الخامس براد كوبر.

وخلال زيارته، وقع غانتس مذكرة تفاهم عامة تاريخية مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتأسيس علاقات أمنية رسمياً بين الطرفين.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يتمركز فيها ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في دولة عربية.

روابط ذات صلة

ما هو سر "إبتذال" التطبيع الإماراتي البحريني السعودي!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. القنصلية الإيرانية في البصرة تحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

لأول مرة... ممثّلٌ مقيمٌ للبحرية الإسرائيلية في دولة عربية!

ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العراق.. اتحاد الكرة يسمي عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني

ابن سلمان يجهّز عُدّة «الانتقال»: سعود القحطاني «السيف الأملح»

. شاهد..إحتفال السفارة الإيرانية في لبنان بذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية