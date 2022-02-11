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شاهد.. الثورة الإسلامية الإيرانية ثورة شعبية بإمتياز

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي رياض ساجد ان الثورة الاسلامية في ايران كانت الثورة الشعبية الوحيدة التي حدثت في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال ساجد في حديث لقناة العالم خلال التغطية الخاصة بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران: ان الثورة الاسلامية في ايران كانت خالية من العنف تماما، وانها ثورة شعبية بامتياز.

وحول شخصية الامام الخميني (قدس سره الشريف) اوضح ساجد: إن الامام الخميني الراحل (قدس سره الشريف) قبل انتصار الثورة الاسلامية كان يقدم نفسه واسرته في مجال التضحية من اجل الثورة، وبعد انتصار الثورة الاسلامية لم يكن الامام الخميني يقبل بان يتصدى احد من افراد اسرته لاي منصب لمناصب الدولة.

واشار ساجد الى ان شخصية الامام الخميني الراحل قد تركت تاثيرا كبيرا على طلاب الجامعات العراقية آنذاك.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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