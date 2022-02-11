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ثورة ايران شكلت قلعة للمقاومين وضربت خاصرة الاستكبار والصهيونية

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب والمحلل السياسي حسن حردان، انه منذ انتصار الثورة الاسلامية تحولت ايران الى قبلة وشعلة لكل الاحرار والمقاومين في المنطقة والعالم وشكلت سندا لهم.

خاص بالعالم

وقال حردان لقناة العالم على هامش احتفالات 43 ربيعا لاحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: ان ايران منذ انتصار ثورتها الاسلامية تشكل قلعة في مواجهة الاستكبار والصهيونية، كما شكل انتصار الثورة الاسلامية في ايران انتصارا لفلسطين وللشعب الفلسطيني، وشكلت دعما كبيرا للمقاومة في العراق ولبنان وفلسطين ووقفت الى جانب سورية ضد الارهاب.

كما اكد حردان، ان ايران شكلت سندا للثورة اليمنية التي احبطت اهداف تحالف العدوان، وان ايران لعبت دورا اساسيا في تعزيز دور المقاومة في المنطقة والعالم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..

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