ثورة ايران شكلت قلعة للمقاومين وضربت خاصرة الاستكبار والصهيونية

خاص بالعالم

وقال حردان لقناة العالم على هامش احتفالات 43 ربيعا لاحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران: ان ايران منذ انتصار ثورتها الاسلامية تشكل قلعة في مواجهة الاستكبار والصهيونية، كما شكل انتصار الثورة الاسلامية في ايران انتصارا لفلسطين وللشعب الفلسطيني، وشكلت دعما كبيرا للمقاومة في العراق ولبنان وفلسطين ووقفت الى جانب سورية ضد الارهاب.

كما اكد حردان، ان ايران شكلت سندا للثورة اليمنية التي احبطت اهداف تحالف العدوان، وان ايران لعبت دورا اساسيا في تعزيز دور المقاومة في المنطقة والعالم.

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