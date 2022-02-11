معهد أمريكي: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي عزز الاستبداد والقمع

العالم-الامارات

وبحسب موقع "امارات لیکس" ذكر المركز أن الاحتمالات الجديدة للعلاقات العربية الإسرائيلية التي أوجدتها اتفاقيات أبراهام أوجدت فرصًا جديدة للقمع، مع توسع العلاقات الأمنية بين دول الخليج الفارسي و"إسرائيل".

وأشار المركز إلى استخدام كل من الإمارات والسعودية برنامج التجسس السيئ السمعة Pegasus الذي صنعته مجموعة NSO الإسرائيلية لمراقبة النشطاء الحقوقيين.

كما استخدمته البحرين والأردن والمغرب لرصد ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين أيضًا بحسب المركز الذي اعتبر ذلك “التقاء المصالح الأمنية له أيضًا بعد دبلوماسي: لإسرائيل وشركائها العرب مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار من خلال الحكم الاستبدادي”.