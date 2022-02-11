باشاغا يصل طرابلس.. والدبيبة يرفض الإعتراف به

العالم - خاص بالعالم

ففي أول تصريح له، بعد وصوله الى طرابلس رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا قال إنه يمد ايديه للجميع وأن حكومته القادمة ستكون لكل الليبيين، مؤكدا أنه سيتعاون مع مجلسي النواب والأعلى للدولة وأنه لا مكان بينهم للكراهية ولا للانتقام.

وعبر عن تطلعه للعمل مع البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومشيرا الى أن علاقته مع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والتنسيق الدائم وعلى الأخص الصعيد الأمني.

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، جدد القول أنه لايزال يمارس عمله وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار في تونس، ووصف ما حدث في مجلس النواب بأنه تعد صريح على اختصاص المجلس الرئاسي.

فهذا الأخير هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف. مؤكدا أنه سيسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي.



الدبيبة تحدث، عن مبادرة تتمثل أولا: في عرضه مشروع مسودة قانون الانتخابات، على مجلس الدولة لدراستها، ليتم تحويلها لمجلس النواب لمناقشتها لإقرارها، وفي حال مماطلة البرلمان يحال المشروع على ملتقى الحوار، ثم إلى المجلس الرئاسي لإصدارها كقانون.

وثانيا: في إجراء انتخابات برلمانية لتشكيل سلطة تشريعية تقوم بإصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية بناء على الدستور الدائم للبلاد.



التطورات الأخيرة في ليبيا أثارت اهتماما دوليا، أن المواجهة بين مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ستنتج إدارات حكومية متنافسة مرة أخرى.

وتهدد خطط إنهاء عقد من الفوضى والانقسام، وتضع السلام الهش في ليبيا على المحك.

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