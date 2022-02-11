تمسك لبنان بحقوقه البحرية

العالم - استوديو بيروت

اليوم وأعيد احياء هذا الملف بعد تجميد دام أشهرا من خلال زيارة للمبعوث الأميركي لبيروت، ما حمله آموس هوكشتاين من حلول يستبطن تطبيعا في مكان أو تنازل عن الحقوق في مكان آخر، وسبقت الزيارة رسالة لبنانية الى الامم المتحدة تؤكد حق لبنان في النقطة 29.

موقف المقاومة اللبنانية واضح في الجهوزية التامة للدفاع عن حقوق لبنان، لكن يبقى هذا القرار مقترن بالموقف الرسمي اللبناني.

فماذا في الكواليس ما الذي رشح عن زيارة هوكشتاين للبنان؟ وأي حلول طرحها؟ وما هي فرص التوصل الى حلول في هذا الملف، أو على الأقل استئناف المفاوضات غير المباشرة.

شارك في نقاش هذه الأسئلة من برنامج "استوديو بيروت" ضيف الحلقة الباحث والكاتب بالشؤون الاستراتيجية الدكتور على حمية.