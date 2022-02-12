السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان: تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة

أردوغان: تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عمله، الجمعة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

العالم-تركيا

وأدى أردوغان، صلاة الجمعة الذي أمّه رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، في مسجد تشاملجا الكبير بمدينة إسطنبول.

وبعد انتهاء الصلاة، أقام "وقف مسجد تشاملجا" حلقة ذكر ودعاء بمناسبة الانتهاء من ألف ختمة للقرآن الكريم على نية الشفاء للرئيس التركي من الفيروس.

وبعد خروجه من الصلاة أدلى بتصريح مقتضب للصحفيين الذين كانوا بانتظاره خارج المسجد، وذلك لأول لقاء صحفي منذ السبت الماضي اليوم الذي أعلن فيه إصابته بالفيروس.

وقال أردوغان "تخطيت الإصابة بكورونا بكل سهولة وبالطبع كان للقاحات دور في ذلك"، مشيرا أنه تلقى جرعتين من لقاح "سينوفاك"، و3 جرعات "بيونتك".

وأوضح أنه خلال مرحلة الإصابة بكورونا لم يشعر بأي تعب أو إرهاق، وأنه واصل كافة أعماله من المنزل على الصعيدين الوطني والدولي.

وعن وضع عقيلته، أكد أردوغان أن السيدة أمينة لم تتجاوز بعد الإصابة بكورونا وتتخذ كافة التدابير، معربا عن أمله بتماثلها للشفاء حتى الإثنين المقبل.

والخميس، أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس أردوغان، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخرين ظهرت "سلبية".

وقال طوبال أوغلو للأناضول إن أعراض كورونا على الرئيس التركي انتهت تماماً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

والسبت الماضي، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة "إيجابية" وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.

روابط ذات صلة

البرلمان التركي يحسم الجدل السياسي بشأن ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

إصابة الرئيس التركي وعقيلته بفيروس كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش:" نراقب الوضع في ليبيا بعد اختيار "باشاغا" لرئاسة الحكومة"

البنتاغون يرسل 3000 جندي إضافي إلى بولندا 

وزير الداخلية التونسي يلتقي بالسفير الفرنسي بحثا في التعاون الأمني بين البلدين

ليبيا.."مجلس الدولة" يستمع اليوم إلى برنامج "باشاغا" المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس البرلمان اليمني يبعث برقية تهنئة لنظيره الايراني

البحرين تؤكد على تعيينها ضابطا إسرائيليا في البلاد