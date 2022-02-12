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بسبب التصعيد في اوكرانيا..

الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط تقفز!

الأسهم الأمريكية تتراجع وأسعار النفط تقفز!
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

ارتفعت أسعار النفط وتراجعت الأسهم الأمريكية بعد ظهر يوم أمس، الجمعة، بالتوقيت المحلّي في وقت حثّ فيه البيت الأبيض الأميركيين على مغادرة أوكرانيا فوراً بسبب تصاعد احتمال حصول غزو روسي.

العالم - اقتصاد

وتفاعلت الأسواق خلال مؤتمر صحافي لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الذي قال إن هجوما روسيا على أوكرانيا "قد يحصل في أي وقت" حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية راهنا في بكين.

فقرابة الساعة 19:15 ت غمن يوم الجمعة تراجع مؤشر "أس أند بي" 1,5 % إلى 4438,89 نقطة. أما سعر خام غرب تكساس الوسيط فارتفع بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 93,48 دولاراً للبرميل.

وارتفعت كذلك أسهم شركات انتاج الأسلحة وبينها لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان اللتان ارتفعت اسهمها بنسبة 2,8 % و4,1 % على التوالي.

وكانت مخاوف المستثمرين من غزو روسي وشيك لأوكرانيا تراجعت في الأيام الأخيرة اثر جهود دبلوماسية غربية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما قال آرت هوغان كبير خبراء الاستراتيجيا في National Securities.

إلا ان تبدل اللهجة يوم أمس في خطاب إدارة بايدن دفع إلى حركة بيع قبل إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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