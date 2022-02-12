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الصحة الايرانية: أكثر من 18 ألف إصابة و 133 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: أكثر من 18 ألف إصابة و 133 وفاة جديدة بكورونا
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 18 ألفا و 598 إصابة و 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 137 مليون جرعة.

العالم - ايران

قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 18 ألفا و 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 780 ألفا و 453 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2078 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3343 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 281 ألفا و 274 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 133 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 133 ألفا و 570 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 61 مليونا و 477 ألفا و 263 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 54 مليونا و 772 ألفا و 244 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 21 مليونا و 84 ألفا و 795 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 137 مليونا و 334 ألفا و 302 جرعة.

وتم لغاية الان اجراء 45 مليونا و 980 ألفا و 540 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 247 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 112 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 89 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة نسبيا).

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الصحة الايرانية: أكثر من 18 ألف إصابة و 133 وفاة جديدة بكورونا

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