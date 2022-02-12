واشنطن تفتح سفارة في جزر سليمان لمواجهة الصين

العالم-الاميركيتان

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن واشنطن ستفتح سفارة لها هناك في إطار خطة لزيادة نفوذها قبل أن تصبح الصين "راسخة بقوة" في المحيط الهادئ.

وأضافت الوكالة أن خطة فتح السفارة أكدها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد وصوله فيجي، السبت في جولة في المحيط الهادئ بدأت في أستراليا وتنتهي في هاواي.

وقالت وزارة الخارجية إن "مواطني جزر سليمان يعتزون بتاريخهم مع الأمريكيين في ساحات القتال في الحرب العالمية الثانية، لكن الولايات المتحدة أضحت تواجه خطر فقدان علاقاتها التفضيلية لأن الصين تسعى بقوة إلى إشراك نخبة السياسيين ورجال الأعمال في جزر سليمان".

وكانت السفارة الأمريكية في هونيارا أغلقت أبوابها عام 1993 وأبقت على قنصلية تعتمد على السفارة الأمريكية في بورت مورسبي في بابوا غينيا الجديدة.

ووصل بلينكين إلى فيجي بعد زيارة مدينة ملبورن الأسترالية حيث التقى بنظرائه من أستراليا والهند واليابان. وتشكل الدول الأربع ما يسمى بـ "الكواد" أو "الحوار الأمني الرباعي" وهي كتلة في المحيطين الهندي والهادئ والتي تم إنشاؤها لمواجهة النفوذ الإقليمي للصين.

ويأتي فتح السفارة بعد أعمال شغب هزت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 700 ألف نسمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ونمت أعمال الشغب من احتجاج سلمي وسلطت الضوء على الخصومات الإقليمية المستمرة منذ فترة طويلة، والمشاكل الاقتصادية والمخاوف بشأن الروابط المتزايدة للبلاد مع الصين، بعد أن حولت ولاءها من جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي إلى بكين قبل ثلاث سنوات، بحسب وكالة أسوشييتد برس.