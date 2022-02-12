الخارجية الألمانية توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا

العالم-اوروبا

وطالبت الخارجية، في بيان، الرعايا الألمان "الذين لا يعتبر وجودهم إلزاميا بمغادرة أوكرانيا على المدى القصير"، مؤكدة أنه لا يمكن استبعاد "وقوع نزاع عسكري".

وأوضحت الوزارة في البيان الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أن "التوتر بين روسيا وأوكرانيا تفاقم في الأيام الأخيرة بسبب وجود وحدات عسكرية روسية كبيرة وتنقلها قرب الحدود الأوكرانية".

وأضافت منبهة المسافرين أنه "لا يمكن استبعاد الصراع العسكري".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب حدود أوكرانيا تمهيدا لغزوها، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا فعلت ذلك.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.