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الوفاق: تعيين ضابط اسرائيلي في البحرين سقوط وطني وسياسي

الوفاق: تعيين ضابط اسرائيلي في البحرين سقوط وطني وسياسي
السبت ١٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت جمعية الوفاق البحرينية ان تعيين رفيع في جيش العدو الإسرائيلي في منصب رسمي في البحرين، هو تعبير عن سقوط وطني وسياسي وإعتداء على سيادة البحرين وتاريخها ومستقبلها ويكشف حجم الانتهاكات السيادية الجسيمة التي ينفذها النظام في البحرين.

العالم - البحرين

وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، لقد مارس النظام البحريني الذي لا يملك أي صفة شعبية ويتربع على رؤوس المواطنين بالقهر والقمع كل الادوار المشبوهة وغير الوطنية والمعادية لشعب البحرين ولكنه يتمادى أكثر عندما يجد نفسه يتلاعب بمصير بلد بأكمله من خلال تسليم السيادة الوطنية وكل مؤسسات الدولة لأعداء العرب والمسلمين بكل اندفاع.

إن ممارسات الحكم في البحرين تجاوزت كل الحدود وأصبحت مكشوفة لأبعد حد وهم يتجاوزون الثوابت الوطنية للشعب وبيع الوطن في سوق البحث عن مصادر قوة وهمية لن تزيدهم إلا عزلةً ورفضاً وسخطاً شعبياً.

على العالم كله أن يعرف أن الحكم في البحرين ليس له أي شرعية شعبية ولا تفويض وأن هذه الممارسات لا تعبر عن إنتماء لهذا الوطن وإنما العكس تماماً وأن الارتماء في حضن الأعداء وتحويل البلد لمأزوم في علاقاته وسياساته وأن يكون تحت الوصاية الاسرائيلية جريمة بشعة وغير إنسانية ولا يمارسها الأسوياء.

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