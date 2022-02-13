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'دقلو' يؤكد أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساس لحل الخلافات

'دقلو' يؤكد أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساس لحل الخلافات
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساسي لحل الخلافات القائمة كافة، وذلك بمشاركة جميع السودانيين، مشيرا إلى التزامهم بضرورة التحول الديمقراطي، وإجراء الانتخابات بالبلاد في نهاية الفترة الانتقالية.

العالم - السودان

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء السبت، مع وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية بحضور بانغولي ادوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن، ومحمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، إلى جانب السفير حسن عبد السلام عمر مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية.

ورحب نائب رئيس مجلس السيادة فى السودان خلال اللقاء بزيارة وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان، مشيدا بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يضطلع به الاتحاد الإفريقي لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجه دول القارة.

وقدم دقلو شرحا وافيا لوفد المفوضية حول الأوضاع بالبلاد، مركزا على الأزمة السياسية الراهنة، معلنا ترحيب السودان بأي دور يمكن أن يؤديه الاتحاد الإفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

من جانبه أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الى الدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد للتوفيق بين الأطراف السودانية في العام 2019م، مبينا أن زيارة السودان تهدف للوقوف عن كثب على الأوضاع، والاستماع للأطراف السودانية كافة.

وأوضح أن وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي لم يأت بحلول مسبقة للأزمة السودانية، لافتا إلى أنه بعد العودة ربما تتبلور لديهم مقترحات عملية للحل.

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