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إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان: لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان: لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

دعا وزير إثيوبي السودان ومصر لعدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن "الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية" وأنهم "يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم".

العالم - افريقيا

وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إنه ينبغي على مصر أن تشجع بلاده على الانتهاء من بناء سد النهضة بسرعة، لأنه "حتى إذا حدث جفاف غدا أو بعد عدة سنوات فعلينا أن نتعاون معا في استغلال مواردنا".

وأضاف في حوار نشرت الخارجية الإثيوبية ملخصه على صفحتها في "فيسبوك" مساء السبت: "أبلغنا السودان بأننا مستعدون لتبادل البيانات بانتظام لتلبية مخاوفهم على أمن سدودهم الأصغر، لكن موقفهم الآن يخدم مصالح طرف ثالث غير مصلحة السودانيين".

وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا "قدمت المزيد من الفرص لمصر والسودان للاستفادة من السد، على الرغم من فشلهما في تقديره"، مؤكدا أن إثيوبيا ستقوم باستخدام مواردها، دون التسبب في أي ضرر ذي شأن لدول المصب، وأن السد هو مشروع للتعاون والتكامل الإقليمي وليس قضية مشاحنات.

وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال الوزير إن "القوة العسكرية لن تقدم حلا دائما" له، مما يتطلب مقترحات حقيقية على الطاولة كما فعلت إثيوبيا.

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