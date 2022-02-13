شاهد.. احتفال ذكری انتصار الثورة الايرانية في دمشق

العالم - مراسلون

بمناسبة الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، نظمت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق حفل استقبال بحضور مسؤولين سوريين رفيعي المستوى توافدوا الى هذه المناسبة للتعبير عن عمق العلاقات بين البلدين وان الجمهورية الاسلامية الايرانية كسرت معادلات التبعية التي كانت ولا تزال تهيمن على العالم.

وقال سفير ايران في سوريا، مهدي سبحاني:"الجمهورية الاسلامية الايرانية تدافع عن الحكومة السورية وأراضيها وتدين التدخلات الخارجية غيرالقانونية فيها وتؤكد علی استعادة جميع اراضيها المحتلة الی حيث كانت عليه".

في رحاب الذِّكرى انبلاج فجر الثَّورة الإسلاميَّة المُباركة في إيران، اكد الحضور ان انتصار الامام الخميني (قدس سره) ساند المقاومة ضد الكيان الاسرائيلي، ودعم فلسطين بكل السبل والوسائل.

وقال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في سوريا، ابومجاهد اسماعيل لقناة العالم:"نعم ايران كانت رصيداً للحركة الاسلامية، أيضاً ايران هي الداعم الوحيد لحركة الجهاد الاسلامي ومقاومة فلسطين، نحن نستذكر في هذه الذكری القائد الكبير الحاج قاسم سليماني، الذي كانت له البصمة الاكبر والأهم في تطوير المقاومة الفلسطينية، نعم ايران كل يوم تزداد ويشتد عودها ايران عصية علی الكسر، سوف تنتصر علی الحصار المفروض عليها سوف تنتصر علی الهيمنة الاميركية والصهيونية، ايران الی انتصار، ايران الی تطور، ايران الی تقدم".

المشاركون اكدوا انه منذ انطلاق الثورة الإسلامية في ايران وهي تحاصر وتحارب لكنها رغم ذلك لم تهزم ولم تتراجع وتحولت لقوة مؤثرة في معادلة السياسة الدولية.

ثلاثة وأربعون ربيعاً والجمهورية الاسلامية في ايران تستمر بدعم الشعوب المستضعفة، هكذا يؤكد المشاركون في حفل السفارة الايرانية في دمشق ويقولون ان ايران مازالت مستمرة في رفع الشعار الذي أطلقه الامام الخميني (رضوان الله عليه) في بداية الثورة وهو الموت لأمريكا.