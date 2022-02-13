بغداد.. مؤتمر صحفي لمرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية

العالم-العراق

المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية في البرلمان العراقي فيان دخيل، أعلنت عن ذلك في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت دخيل "سيعقد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية مؤتمراً صحفياً عند الساعة الثالثة والنصف ظهراً يوم الأحد المصادف ١٣/٢/٢٠٢٢ في مقر مسعود البرزاني في المنطقة الخضراء".

وتترقب الاوساط السياسية في العراق قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد لتحديد مصير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري المتهم بقضايا فساد، فضلا عن ترقب حصول تفاهم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني) في العراق بشأن منصب رئاسة الجمهورية.