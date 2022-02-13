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المحكمة العسكرية في رام الله تؤجل محاكمة المتهمين بقضية نزار بنات

المحكمة العسكرية في رام الله تؤجل محاكمة المتهمين بقضية نزار بنات
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة العسكرية في رام الله، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الناشط نزار بنات حتى 27 فبراير 2022.

العالم - فلسطين

جاء قرار التأجيل، على إثر رفض المتهمين المثول لجلسة المحكمة، وفق كتابٍ وصل النيابة العسكرية، صباح اليوم، من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية الفلسطينية.

وقالت المحكمة العسكرية في نص التأجيل: "حيث أن المتهمين موقوفون، وكان الواجب على الاستخبارات العسكرية إحضارهم جبرًا عند اللزوم لجلسة هذا اليوم، وإن رفض المتهمين حضور الجلسة طواعية لا يعد عذرًا مشروعًا سواء في النيابة العسكرية أو الاستخبارات العسكرية، وحيث أن نصوص القانون واضحة، لذلك تقرر المحكمة تكليف النيابة بمخاطبة الاستخبارات العسكرية لإحضار المتهمين جبرًا عند اللزوم، وفي ذات الوقت تأجيل السير في الدعوى إلى يوم الأحد 27 فبراير 2022".

يذكر أنَّ الناشط السياسي المعارض نزار بنات، تعرض في 24 حزيران/ يونيو العام 2021، للقتل من أفراد قوة من جهاز الأمن الوقائي في الخليل، بعد تعرضه للضرب الشديد والسحل.

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