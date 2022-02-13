المحكمة العسكرية في رام الله تؤجل محاكمة المتهمين بقضية نزار بنات

العالم - فلسطين

جاء قرار التأجيل، على إثر رفض المتهمين المثول لجلسة المحكمة، وفق كتابٍ وصل النيابة العسكرية، صباح اليوم، من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية الفلسطينية.

وقالت المحكمة العسكرية في نص التأجيل: "حيث أن المتهمين موقوفون، وكان الواجب على الاستخبارات العسكرية إحضارهم جبرًا عند اللزوم لجلسة هذا اليوم، وإن رفض المتهمين حضور الجلسة طواعية لا يعد عذرًا مشروعًا سواء في النيابة العسكرية أو الاستخبارات العسكرية، وحيث أن نصوص القانون واضحة، لذلك تقرر المحكمة تكليف النيابة بمخاطبة الاستخبارات العسكرية لإحضار المتهمين جبرًا عند اللزوم، وفي ذات الوقت تأجيل السير في الدعوى إلى يوم الأحد 27 فبراير 2022".

يذكر أنَّ الناشط السياسي المعارض نزار بنات، تعرض في 24 حزيران/ يونيو العام 2021، للقتل من أفراد قوة من جهاز الأمن الوقائي في الخليل، بعد تعرضه للضرب الشديد والسحل.