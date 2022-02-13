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العراق.. أول تعليق لزيباري حول استبعاده من السباق الرئاسي

العراق.. أول تعليق لزيباري حول استبعاده من السباق الرئاسي
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، على قرار المحكمة الاتحادية العليا في عدم دستورية ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

العالم - العراق

وقال زيباري في بيان عقب قرار المحكمة الذي صدر عنها اليوم الاحد :" اليوم يوم حزين للعراق لكن الحياة تستمر، وتفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء".

وأضاف "قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية تعسفي، ونحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية".

وأكد زيباري انه "يحترم قرار القضاء لكن قرار المحكمة باستبعادي من الترشح للرئاسة مبيت ومسيس وهو ليس نهاية العالم ولكننا تعرضنا للظلم".

وقال :"هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق وأنا مسؤول عن كلامي" دون ان يحدد الجهة المعنية بقوله.

وشدد على انه "لا يوجد ترشيح جديد للديمقراطي الكردستاني وأنه المرشح الوحيد للحزب حتى الآن".

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