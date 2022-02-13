تالق للاعبات السوريات ضمن صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو

العالم - سوريا

ففي البطولة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 17 دولة عربية تمكنت اللاعبة ميس العلاف من الظفر بميدالية فضية بينما نالت آية مبارك وروز ابراهيم ميداليتين برونزيتين ‏ضمن فئة الشابات.‏

وقالت اللاعبة العلاف في تصريح لـ سانا “رغم المنافسات القوية والصعبة ‏التي شهدتها البطولة وقلة فترة التحضير لها وغياب المعسكرات الخارجية أحرزت إلى جانب لاعبي ولاعبات المنتخب ‏الوطني الميداليات البراقة” منوهة بأهمية هذه ‏المشاركة في توفير فرص الاحتكاك مع لاعبين مصنفين دوليين والاطلاع على آخر ‏مستجدات اللعبة.‏

من جهتها لفتت اللاعبة ابراهيم إلى أن مشاركتها في هذه البطولة وإحرازها للميدالية البرونزية شكلاً دافعاً كبيراً لتكثيف الجهود ‏وزيادة حصصها التدريبية للاستحقاقات القادمة لإحراز المزيد من النتائج الملفتة.

بدورها أشارت اللاعبة مبارك إلى أهمية المشاركات الخارجية في زيادة نقاط التصنيف الدولية ‏داعية إلى زيادة خبرة لاعبي المنتخب الوطني عبر إقامة المعسكرات الخارجية التي تصقل ‏مهارات اللاعبين.

مدرب منتخب حمص للتايكواندو تمام النقري أكد أن لاعبات حمص أثبتن جدارتهن وقدرتهن ‏على تطوير إمكانياتهن رغم المستويات القوية المشاركة في البطولة مشيراً إلى أهمية التحضير ‏الجيد لمثل هذه البطولات متوقعاً للاعباته مزيداً من التألق مستقبلاً.