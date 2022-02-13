تالق للاعبات السوريات ضمن صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو

العالم - سوريا
ففي البطولة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 17 دولة عربية تمكنت اللاعبة ميس العلاف من الظفر بميدالية فضية بينما نالت آية مبارك وروز ابراهيم ميداليتين برونزيتين ضمن فئة الشابات.
وقالت اللاعبة العلاف في تصريح لـ سانا “رغم المنافسات القوية والصعبة التي شهدتها البطولة وقلة فترة التحضير لها وغياب المعسكرات الخارجية أحرزت إلى جانب لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الميداليات البراقة” منوهة بأهمية هذه المشاركة في توفير فرص الاحتكاك مع لاعبين مصنفين دوليين والاطلاع على آخر مستجدات اللعبة.
من جهتها لفتت اللاعبة ابراهيم إلى أن مشاركتها في هذه البطولة وإحرازها للميدالية البرونزية شكلاً دافعاً كبيراً لتكثيف الجهود وزيادة حصصها التدريبية للاستحقاقات القادمة لإحراز المزيد من النتائج الملفتة.
بدورها أشارت اللاعبة مبارك إلى أهمية المشاركات الخارجية في زيادة نقاط التصنيف الدولية داعية إلى زيادة خبرة لاعبي المنتخب الوطني عبر إقامة المعسكرات الخارجية التي تصقل مهارات اللاعبين.
مدرب منتخب حمص للتايكواندو تمام النقري أكد أن لاعبات حمص أثبتن جدارتهن وقدرتهن على تطوير إمكانياتهن رغم المستويات القوية المشاركة في البطولة مشيراً إلى أهمية التحضير الجيد لمثل هذه البطولات متوقعاً للاعباته مزيداً من التألق مستقبلاً.