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تالق للاعبات السوريات ضمن صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو

تالق للاعبات السوريات ضمن صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو
الأحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أثبتت لاعبات سوريات منتخب حمص للتايكواندو ميس العلاف وآية مبارك وروز إبراهيم قدرتهن على المنافسة وإحراز النتائج الجيدة في البطولات وذلك بعد تألقهن ‏في بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخراً.

العالم - سوريا

ففي البطولة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 17 دولة عربية تمكنت اللاعبة ميس العلاف من الظفر بميدالية فضية بينما نالت آية مبارك وروز ابراهيم ميداليتين برونزيتين ‏ضمن فئة الشابات.‏

وقالت اللاعبة العلاف في تصريح لـ سانا “رغم المنافسات القوية والصعبة ‏التي شهدتها البطولة وقلة فترة التحضير لها وغياب المعسكرات الخارجية أحرزت إلى جانب لاعبي ولاعبات المنتخب ‏الوطني الميداليات البراقة” منوهة بأهمية هذه ‏المشاركة في توفير فرص الاحتكاك مع لاعبين مصنفين دوليين والاطلاع على آخر ‏مستجدات اللعبة.‏

من جهتها لفتت اللاعبة ابراهيم إلى أن مشاركتها في هذه البطولة وإحرازها للميدالية البرونزية شكلاً دافعاً كبيراً لتكثيف الجهود ‏وزيادة حصصها التدريبية للاستحقاقات القادمة لإحراز المزيد من النتائج الملفتة.

بدورها أشارت اللاعبة مبارك إلى أهمية المشاركات الخارجية في زيادة نقاط التصنيف الدولية ‏داعية إلى زيادة خبرة لاعبي المنتخب الوطني عبر إقامة المعسكرات الخارجية التي تصقل ‏مهارات اللاعبين.

مدرب منتخب حمص للتايكواندو تمام النقري أكد أن لاعبات حمص أثبتن جدارتهن وقدرتهن ‏على تطوير إمكانياتهن رغم المستويات القوية المشاركة في البطولة مشيراً إلى أهمية التحضير ‏الجيد لمثل هذه البطولات متوقعاً للاعباته مزيداً من التألق مستقبلاً.

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تالق للاعبات السوريات ضمن صفوف المنتخب الوطني للتايكواندو

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