ملفات ساخنة في دول الشمال الافريقي – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الرئيس قيس سعيد يعتبر معركة القضاء بانها أم القضايا الحالية في البلاد. وأضافت ان الرئيس يهدف بذلك محاربة الفساد والقضاة المرتشين في القضاء التونسي.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان الرئيس قيس سعيد سيمضي قدما في هذا المسار وانه اختار ان يواجه قطاعا قويا جدا ومعروف بتلاحمه ومعروف بتضامنه مع بعضه.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان الجزائر استقلت وزنها داخل الاتحاد الافريقي ووزنها التاريخي. مؤكدا ان اغلب الدول الافريقية استفادت من الثورة الجزائرية خلال تدريب الثورة للعديد من الزعماء الافارقة. مضيفا ان الجزائر لها باع طويل في حركات التحرر الافريقية.

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