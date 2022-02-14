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ملفات ساخنة في دول الشمال الافريقي – الجزء الأول

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى معركة القضاء في تونس ونجاح الجزائر في تعليق عضوية الاحتلال في الاتحاد الافريقي وخطر الآبار العشوائية في المغرب والتنوع العرقي في الجنوب الليبي واعادة ملف الحوار  الى الواجهة في موريتانيا.

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الرئيس قيس سعيد يعتبر معركة القضاء بانها أم القضايا الحالية في البلاد. وأضافت ان الرئيس يهدف بذلك محاربة الفساد والقضاة المرتشين في القضاء التونسي.

الزميلة منيرة شريفي اضافت ان الرئيس قيس سعيد سيمضي قدما في هذا المسار وانه اختار ان يواجه قطاعا قويا جدا ومعروف بتلاحمه ومعروف بتضامنه مع بعضه.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان الجزائر استقلت وزنها داخل الاتحاد الافريقي ووزنها التاريخي. مؤكدا ان اغلب الدول الافريقية استفادت من الثورة الجزائرية خلال تدريب الثورة للعديد من الزعماء الافارقة. مضيفا ان الجزائر لها باع طويل في حركات التحرر الافريقية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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