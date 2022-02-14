أمير قطر يستقبل وفدا برلمانيا بريطانيا في الدوحة

العالم - قطر

وبحسب بيان للديوان الأميري القطري، فقد استقبل أمير دولة قطر، في العاصمة الدوحة، وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني، على هامش زيارة رسمية يجريها للبلاد.

وذكر البيان، أن اللقاء استعرض علاقات الصداقة والتعاون بين قطر وبريطانيا وأوجه تنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز التطورات إقليمياً ودولياً.

وترتبط قطر وبريطانيا بعلاقات سياسية واقتصادية وأمنية تاريخية قوية، حيث قالت وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تراس"، في أكتوبر الماضي: إن "دولة قطر تعتبر أحد حلفاء المملكة المتحدة الاستراتيجيين".

وأكدت "تراس"، التي كانت تجري زيارة للدوحة آنذاك، في تصريحات صحفية، رغبة بلادها في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

وتتصدر قطر الدول التي تورد الغاز الطبيعي إلى بريطانيا، حيث تقوم بتأمين ما حجمه 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال.