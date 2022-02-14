شمخاني: مفاوضات فيينا بلغت مرحلة يمكن ابداء الرأي حول نتيجتها بحسم

العالم - ايران

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين حول المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" لرفع الحظر عن ايران: ان مفاوضات فيينا بلغت مرحلة يمكن ابداء الراي حول نتيجتها بصورة حاسمة ومن دون الحاجة الى تكهنات.

واضاف: ان القرار السياسي من قبل اميركا لتنفيذ او الامتناع عن القبول بضرورات بلورة اتفاق قابل للارتكاز ومستديم على اساس المبادئ المقبولة الواردة في الاتفاق النووي، يمكن ان يحل بدلا عن التكهنات.

يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة وهي اطول جولة مفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" استؤنفت يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي في العاصمة النمساوية فيينا بعد توقف دام 11 يوما بطلب من الوفود المشاركة للعودة الى عواصمها من اجل التشاور.