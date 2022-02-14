الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

باحث سياسي: داعش الإرهابي تحشيد استخباراتي عالمي

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي أبو ميثم الجواهري ان تنظيم داعش الارهابي هو نتيجة تحشيد استخباراتي عالمي استفاد من الوهابية وبقايا حزب البعث المنحل في العراق.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان داعش استطاع ان يجذب البعض من خلال استخدامه قوانين ترتبط بالقرآن الكريم. مشيرا الى ان الذي يدعم داعش اليوم كان قد دعم طالبان في تسعينات القرن الماضي.

أبو ميثم الجواهري اكد ان داعش اليوم يوجد في الصحراء الغربية بالعراق بدعم اميركي ويدعم من قبل بعض الأحزاب في العراق وما للوجود الأميركي في قاعدة التنف لولا هذا النشاط الارهابي في الحدود العراقية السورية.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بغداد تؤكد التعاون مع الفريق الدولي المعني بالتحقيق عن جرائم 'داعش'

الطيران الحربي العراقي يدمر وكراً هاماً لـ"داعش" في كركوك

تصدعات في المجموعات القبلية المساندة للجيش المصري بسيناء

بعد "قرداش".. من الأوفر حظا لقيادة عصابة "داعش"؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبو الغيط يؤكد على ضرورة التوافق السياسي الليبي

خطيب زادة: لا يوجد طريق مغلق في مفاوضات فيينا

بالفيديو.. خبير بشؤون الجماعات المسلحة: محور المقاومة قاتل داعش الارهابي نيابة عن العالم

بالفيديو.. طيران العدوان يدمر مبنى شركة الاتصالات اليمنية الدولية

السيسي يفتتح مؤتمر إيجبس 2022 الدولي للطاقة

الأضرعي: ميناء الحديدة هو شريان اليمن ولا حل لأزمة المشتقات النفطية إلا عبره