باحث سياسي: داعش الإرهابي تحشيد استخباراتي عالمي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان داعش استطاع ان يجذب البعض من خلال استخدامه قوانين ترتبط بالقرآن الكريم. مشيرا الى ان الذي يدعم داعش اليوم كان قد دعم طالبان في تسعينات القرن الماضي.

أبو ميثم الجواهري اكد ان داعش اليوم يوجد في الصحراء الغربية بالعراق بدعم اميركي ويدعم من قبل بعض الأحزاب في العراق وما للوجود الأميركي في قاعدة التنف لولا هذا النشاط الارهابي في الحدود العراقية السورية.

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