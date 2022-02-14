داعش الارهابي تعرض لنكسة تاريخية في سوريا والعراق

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان المشروع الغربي في تأسيس تنظيم داعش الارهابي وأخواته تعرض لنكسة تاريخية في الحرب على سوريا والعراق وقضي عليه على مستوى الزخم والتوجه والتوقعات والاحلام.

هادي قبيسي اضاف ان الاميركي عمل حضانة لما تبقى من قيادات داعش مشيرا الى ان السجون في العراق وسوريا والاردن كانت حاضنة لقيادات داعش الارهابي واضاف ان السجون بالنسبة للسلفية هي مكان لاستقطاب المنحرفين.

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