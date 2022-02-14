جمعية الوفاق البحرينية تشيد بدعم قناة العام للشعب البحريني

العالم - خاص بالعالم

واعتبر ربيع، في حديث قناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بذكرى انطلاق الثورة البحرينية في يوم 14 فبراير عام 2011، قناة العالم الاخبارية الداعم الخارجي للشعب البحريني، حيث انها تضامنت معه منذ اللحظات الاولى لانطلاق الثورة البحرينية المشروعه عام 2011.

وقال ربيع، إن النظام البحريني يحاول اختراق صفوف المعارضة البحرينية، وذلك بحسب استشارات دول الخليج الفارسي وبريطانيا، وموكدا على ان المعارضة البحرينية متماسكة وانها بنيان مرصوص بوجه سياسيات النظام البحريني.

واشار ربيع الى ان نظام آل خليفة، لم يجد البديل عن الغالبية السياسية في البحرين لذا لم يستطع ان يسحق الحراك الشعبي البحريني، موضحا ان نظام آل خليفة يمارس نفس الاسلوب مع كافة الغالبية السياسية التي تطالب بحق الشعب البحريني المشروع.