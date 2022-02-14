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ضبط أسلحة وذخائر مهربة بمحافظة خوزستان

ضبط أسلحة وذخائر مهربة بمحافظة خوزستان
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

تم تفكيك عصابة تهريب أسلحة وذخائر على الحدود الجنوبية الغربية لايران بجهود منتسبي وزارة الامن بمحافظة خوزستان وضبط شحنة ذخيرة من هذه العصابة .

العالم - ايران

وافادت العلاقات العامة لمديرية الامن بمحافظة خوزستان ، انه تم ضبط 64 مسدسًا و 3000 رصاصة من هذه العصابة.

وبحسب هذا التقرير ، فإن مديرية الامن في محافظة خوزستان ، اعربت عن شكرها لابناء المحافظة الشرفاء واليقظين على تعاونهم ، وطلبت من المواطنين إبلاغ أي أخبار أمنية وحالات مشبوهة إلى وزارة الامن .

ونجح منتسبو وزارة الامن في مديرية الامن بمحافظة خوزستان في وقت سابق من هذا الشهر بتفكيك عصابتين دوليتين لتهريب المخدرات واعتقال ثلاثة أعضاء من هذه العصابات.

وتم ضبط 140 كيلوجراماً من المخدرات الصناعية و 170 كيلوجراماً من الأفيون من هذه العصابات.

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