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شاهد..بأي شعار هتفت مليوينة الـ14 من فبراير السودانية؟

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان عن مقتل متظاهرين اثنين إثر إصابتهما بطلقات نارية من قبل قوات الامن في مظاهرات اليوم في الخرطوم، حيث خرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة والمدن المجاورة لها وعدد من الولايات للتظاهر ضد الانقلاب الذي نفذه الجيش العام الماضي وللمطالبة بحكم مدني.

العالم - مراسلون

مليونية الـ14 من فبراير انطلقت من جميع مناطق العاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار (حب السودان) ، واتجهت التظاهرات صوب المجلس التشريعي في إشارة الي ان الشعب هو الذي يختار من يحكمه وليس العسكر من ضمن الخيارات.

واستبقت القوات الامنية هذه التظاهرات باعتقالات واسعة طالت قيادات سياسية وناشطين أعلنوا اضرابهم عن الطعام بسبب الاعتقال التعسفي دون مسوغات قانونية.

وتم اشعال النيران داخل البرلمان السوداني حيث يقول المتظاهرون ان الامر مدبّر لتبرير القمع المفرط، واختلطت سحب الدخان مع الغاز المسيل للدموع مع استخدام الرصاص الحي ما ادي لسقوط عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح، وما زال العسكر يشير الي ضلوع ثالثة في قتل المتظاهرين، وحتي اللحظة لم يتم التعرف علي هذه الجهة ليستمر سلسال الدم في شوارع الخرطوم.

التظاهرات مستمرة في كل شوارع الخرطوم ومن شارع المورد الشهير تستمر التظاهرات رفضا للانقلاب العسكري.

المزيد من التفاصیل فی الفيديو المرفق...

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