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افتتاح مطار "الامام علي (ع)" في جزيرة تنب كبرى

افتتاح مطار
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

تم تدشين اول خط طيران بين العاصمة طهران وجزيرة تنب الكبرى بعد الافتتاح الرسمي لمطار "الامام علي (ع)" في هذه الجزيرة الواقعة جنوب ايران، بحضور قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري ورئيس منظمة الطيران المدني محمد محمدي بخش.

العالم - ايران

وقال محمدي بخش في تصريحه خلال مراسم الافتتاح التي جرت الاثنين: ان الطائرات من الفئة المتوسطة يمكنها الهبوط والاقلاع في هذا المطار وان تدشين خطوط طيران من مختلف المناطق الى هذه الجزيرة يؤدي دورا كبيرا في تعزيز الروح المعنوية لاسر افراد القوات المسلحة الذين يؤدون خدمة الدفاع عن تراب الوطن.

واضاف: ان تسيير رحلات جوية منتظمة ومستمرة الى جزيرة تنب كبرى مع تقديم تسهيلات مطارية لازمة، يوفر الارضية للسفر السهل من بعض المناطق مثل بندرعباس وبندرلنكة الى هذه الجزيرة.

من جانبه اشار قائد القوة البحرية لحرس الثورة الى اهمية تسيير رحلات جوية وتطويرها قائلا: ان تسيير خطوط طيران مستمرة ومنتظمة سيؤدي الى السكن المستمر للمواطنين في الجزيرة.

واضاف الادميرال تنكسيري: ان افتتاح هذا المطار يساعد في التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي المبني على البحر ويعزز مستوى الامن المستديم في الجغرافيا البحرية للخليج الفارسي.

وقال: ان القوة البحرية لحرس الثورة تمكنت بجهود مقاتليها الابطال من توفير الامن المستديم في الخليج الفارسي كي يتمتع الناس جميعا بهذه النعمة الالهية.

واكد بان سيادة القوة البحرية لحرس الثورة في السطح وتحت السطح وفوق السطح في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز تجري بصورة جيدة ومستديمة في ظل السيطرة الاستخبارية الذكية حيث ان السيادة البحرية هي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

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