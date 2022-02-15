الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الدفاع التونسي: المؤسسة العسكرية متشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني

وزير الدفاع التونسي: المؤسسة العسكرية متشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش أن المؤسسة العسكرية التونسية متفاعلة مع مبادئ حقوق الإنسان وقيمها، ومتشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبا بضرورة تكثيف الدورات التأهيلية والتدريبية المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع المحتملة في أوقات الأزمات. 

العالم - تونس

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة البعثة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس رانيا مشلب، حيث تم بحث سبل دعم التعاون مع مكتب اللجنة في مجال القانون الدولي الإنساني في الوسط العسكري.

من جانبها أكدت مشلب - بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية - أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل على التعريف ببرامجها التأهيلية والتدريبية في ميدان القانون الدولي الإنساني لتعميم الفائدة وتقريب خدماتها في ذات المجال في إطار مخطط تعاون بين الوزارة واللجنة.

وثمنت مشلب مجهودات المؤسسة العسكرية التي تبذلها لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الوسط العسكري من خلال تنظيم دورات تأهيلية في هذا المجال.

روابط ذات صلة

المجلس الأعلى للقضاء التونسي: مرسوم قيس سعيد مخالف للدستور

حكومة تونس طلبت التعامل مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها

الرئيس التونسي يحل مجلس القضاء الأعلى ويصدر مرسوما بتشكيل مجلس مؤقت

وزير الدفاع التونسي يلتقي رئيس أركان البحرية الباكستانية

وزير الداخلية التونسي يلتقي بالسفير الفرنسي بحثا في التعاون الأمني بين البلدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترودو يعتزم تفعيل سلطات الطوارئ لقمع الاحتجاجات

زلزالان بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

باريس سان جيرمان ضد الريال.. الملكي يتفوق تاريخيا على بطل فرنسا

الرئيس الموريتاني: الهيدروجين الأخضر أمل موريتانيا والقارة الأفريقية

وزير الدفاع التونسي: المؤسسة العسكرية متشبعة بمبادئ القانون الدولي الإنساني

تعثر صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية