جولة ثالثة لمفاوضات الإمارات وكيان الاحتلال حول اتفاقية تجارة حرة

العالم - الامارات

ويشارك في هذه الجولة من المفاوضات، التي أطلقتها الامارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي حول اتفاقية تجارة حرة في نوفمبر الماضي، وفد إسرائيلي برئاسة المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة رونين مالكا، حسبما جاء في بيان صادر عن الوزارة الاسرائيلية

وقبل انطلاق مفاوضات الجولة الثالثة، أجرى مالكا اجتماع عمل مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.

(د.رونين مالكا: أنا فخور بافتتاح الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع # الإمارات. نحن ملتزمون بفتح فرص جديدة لأفرادنا ومجتمعاتنا التجارية.

وفي إطار الزيارة الى دبي، افتتح مالكا الجناح الإسرائيلي، الذي أقامته وزارة الاقتصاد والصناعة ومعهد التصدير، في إطار معرض الأغذية والمشروبات الكبير Gulfood 2022 المقام هذا الأسبوع في دبي، والذي تشارك فيه 11 شركة غذاء ومشروبات إسرائيلية.

وفي وقت لاحق من هذا الاسبوع، سيعقد مالكا سلسلة من اجتماعات العمل مع تجار التجزئة والمستثمرين الرئيسيين في الإمارات، وسيزور الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020"، وسيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين في دبي وأبو ظبي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي والابتكاري.

المصدر - روسيا اليوم