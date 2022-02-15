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حميدتي يزور جوبا لمتابعة تنفيذ 'سلام' جنوب السودان

حميدتي يزور جوبا لمتابعة تنفيذ 'سلام' جنوب السودان
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى العاصمة جوبا للوقوف على سير تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان.

العالم - السودان

ويقود حميدتي وهو رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، وفد رفيع المستوى في زيارته الرسمية إلى جوبا.

وضم الوفد وزير الدفاع المكلف الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين واللواء الركن محمد علي أحمد صبير، إلى جانب ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة.

وبحسب بيان صحفي من مكتبه، فإن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق إلى جوبا، تأتي للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان خاصة فيما يلي تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وكانت الحكومة السودانية قد رعت مفاوضات أطراف دولة الجنوب في 2018 والتي أدت الى توقيع وثيقة نشطت بموجبها اتفاقية منهارة وقعت قبل سنوات.

وقاد الفريق أول دقلو الوساطة في عمليات التفاوض بين الأطراف الجنوبية ممثلا لحكومة السودان، حيث كللت مساعي الخرطوم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتولي زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الأول في حكومة جوبا.

كما تم إدماج قوات الفصائل المعارضة في معسكرات التدريب، في إطار تشكيل قوات جنوب السودان الموحدة، فضلا عن تكوين البرلمان القومي.

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