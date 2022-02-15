"اسرائيل" توقف نقل القبة الحديدية أوكرانيا خشية روسيا

العالم - الاحتلال

ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت حتى قبل التصعيد ، طلب الأوكرانيون من الولايات المتحدة تجهيزهم بنظام دفاع صاروخي. لكن مثل هذه المعدات كان من الممكن أن تضع "إسرائيل" في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو ، في خضم هذه الأيام - قبل الغزو الروسي مباشرة ، وفقًا للتقديرات الغربية.

واسقطت "اسرائيل" الطلب الاوكراني من حساباتها ونجحت في إزالة الموضوع من جدول الأعمال. وأعرب مسؤولون في أوكرانيا عن خيبة أملهم من موقف تل ابيب.

والغت "اسرائيل" نقل القبة خشية حدوث صدام مباشر مع بوتين، ولذلك نسفوا المبادرة حتى لا يخاطروا بمواجهة مع روسيا.